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Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, заявил Ушаков

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия не теряет надежды относительно возможного прекращения огня на Украине, но видит атаки ВСУ на свою территорию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Уже неделя прошла с момента предложения (президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии — ред.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им (президенту РФ Владимиру Путину и Трампу — ред.) надо говорить друг с другом», — сказал Ушаков изданию «Коммерсант».

Он напомнил, что первый и пока единственный разговор президентов двух стран состоялся 12 февраля. На уточняющий вопрос о том, не созванивались ли они после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, Ушаков ответил отрицательно.

«Единственный разговор был 12 февраля. А когда говорится “мы позвонили”… это что-то другое имеется в виду», — сказал он.