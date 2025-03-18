Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, заявил Ушаков

«Уже неделя прошла с момента предложения (президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии — ред.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им (президенту РФ Владимиру Путину и Трампу — ред.) надо говорить друг с другом», — сказал Ушаков изданию «Коммерсант».