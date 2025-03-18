Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, заявил Ушаков

«Уже неделя прошла с момента предложения (президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии — ред.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им (президенту РФ Владимиру Путину и Трампу — ред.) надо говорить друг с другом», — сказал Ушаков изданию «Коммерсант».
Он напомнил, что первый и пока единственный разговор президентов двух стран состоялся 12 февраля. На уточняющий вопрос о том, не созванивались ли они после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, Ушаков ответил отрицательно.
«Единственный разговор был 12 февраля. А когда говорится “мы позвонили”… это что-то другое имеется в виду», — сказал он.