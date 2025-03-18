Юрий Слюсарь поздравил дончан с годовщиной вхождения Крыма и Севастополя в состав России

Как отметил глава донского региона, событие объединило страну, продемонстрировало всему миру готовность россиян отстаивать свободу и независимость Родины, окончательно вернуло россиянам гордость и уважение. В этот день Крым и Севастополь стали неотъемлемой частью России, открыв путь единения и для новых регионов.
«Все последующие события показали правильность этого шага. Это не просто политическое событие, а момент, когда восстановилось единство народа и укрепилось братство, а в сердцах миллионов людей зажглась искренняя гордость за Отечество. Поздравляю всех с праздником. Мы вместе, и в этом единстве — наша главная сила!» — написал Юрий Слюсарь.