Волгоградцев попросили не паниковать из-за учений экстренных служб

В Волгограде и области 18 и 19 марта жители могут заметить большое скопление техники экстренных служб и сотрудников этих ведомств. Волноваться не стоит. Как объяснили в ГУ МЧС по Волгоградской области, наш регион присоединится к Всероссийским командно-штабным учениям. Спасатели, сотрудники администраций и разных ведомств будут учиться отрабатывать совместные действия при разных ЧС, в том числе природных пожарах и весеннем половодье.