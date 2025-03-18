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Волгоградцев попросили не паниковать из-за учений экстренных служб

Тренировки проходят по всей России.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде и области 18 и 19 марта жители могут заметить большое скопление техники экстренных служб и сотрудников этих ведомств. Волноваться не стоит. Как объяснили в ГУ МЧС по Волгоградской области, наш регион присоединится к Всероссийским командно-штабным учениям. Спасатели, сотрудники администраций и разных ведомств будут учиться отрабатывать совместные действия при разных ЧС, в том числе природных пожарах и весеннем половодье.

Самые масштабные мероприятия, по данным МЧС, запланированы в Волгограде и Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Тренировки будут идти два дня.