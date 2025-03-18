Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации считают принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными, прежде всего, в целях обеспечения безопасности граждан. Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер», — говорится в документе.