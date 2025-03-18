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Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Правительство не исполняет поручения президента России Владимира Путина в части обращения с животными, в том числе безнадзорными, говорится в проекте обращения Госдумы к главе кабмина Михаилу Мишустину.

Источник: РИА "Новости"

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации считают принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными, прежде всего, в целях обеспечения безопасности граждан. Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер», — говорится в документе.

Проект обращения обсудят на пленарном заседании Госдумы 18 марта.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Поручение о подготовке соответствующего обращение было дано накануне. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «необходимо понимать позицию правительства, которой у нас сейчас нет», на фоне ежедневного появления пострадавших в результате нападения собак.

Весной 2021 года Путин поручил внести в законодательство изменения, которые предусматривают «ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик». Госдума наделила полномочиями регионы определять порядок обращения с бездомными животными в 2023-м. В ряде из них после этого разрешили усыплять бродячих собак.

Дискуссии об обращении с бездомными животными возобновились с начала 2024 года после многочисленных нападений собак на людей.

Материал дополняется.