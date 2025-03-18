Что известно о позиции США перед переговорами Трампа и Путина

17 марта Трамп заявил журналистам из пресс-пула Белого дома, что между поражением Украины в Курской операции и приостановкой военной поддержки со стороны Пентагона нет никакой связи. По мнению американского лидера, «все наоборот» и Вашингтон таким образом способствовал тому, чтобы Киев поступил правильно, сообщает РБК.
Политик предположил, что Россия примет предложение о прекращении военных действий на территории Украины на 30 дней. «Они согласятся», — заявил Трамп.
Президент США также анонсировал разговор с российским коллегой в соцсети Truth Social. Он написал, переговоры выходят на финальную стадию и ряд тезисов основного договора об урегулировании конфликта Киева и Москвы уже согласованы. Однако многие условия соглашения остаются не подтвержденными сторонами.
17 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на встрече с журналистами рассказала о возможном ответе США в случае отказа России принять перемирие. Она заявила, что если переговоры будут неудачными, то Трамп готов ввести санкции, но подчеркнула, что решение об этом будет принимать президент и команда, и не обязательно, что оно будет принято.
На фоне информации о переговорах Трампа и Путина 18 марта издание Semafor опубликовало информацию от анонимных источников о том, что США готовы пойти на уступки — признать Крым российской территорией, чтобы ускорить процесс разрешения украинского кризиса. Кроме того, США намерены содействовать признанию статуса Крыма как российского региона в ООН.
Кэролайн Левитт заявила, что американские переговорщики обсуждают с Киевом отказ от части территорий в пользу России. «Президент [Трамп] и вся его команда национальной безопасности напрямую взаимодействовали с президентом Зеленским и украинской командой», — приводит слова Левитт РБК.
Напомним, Трамп объявил о своих планах поговорить с Владимиром Путиным по телефону 17 марта. Темами беседы он назвал территориальные уступки для урегулирования украинского кризиса и контроль над Запорожской атомной электростанцией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров 18 марта.
В США надеются, что смогут достигнуть договоренностей с Москвой о 30-дневном перемирии. Белый дом считает, что прекращение огня может стать первым этапом заключения длительного мира. Владимир Путин ранее одобрил инициативу о месяце «тишины», но отметил, что есть несколько нюансов, которые требуют обсуждения с американским президентом.