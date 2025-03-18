Что известно о позиции США перед переговорами Трампа и Путина

17 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на встрече с журналистами рассказала о возможном ответе США в случае отказа России принять перемирие. Она заявила, что если переговоры будут неудачными, то Трамп готов ввести санкции, но подчеркнула, что решение об этом будет принимать президент и команда, и не обязательно, что оно будет принято.