Глава МВД России наградил полицейских из Ростова за спасение 10 человек

Инцидент произошел 14 февраля в одном из частных дворов в Кривошлыковском переулке.
«Возгорание мы обнаружили около семи часов утра. О пожаре сообщили в дежурную часть и вызвали экстренные службы. Начали барабанить в окна. Проснувшимся жильцам сообщили о возгорании и помогли эвакуироваться», — рассказал Денис Завезен.
Ростовскими полицейскими были спасены 10 человек.
«Благодаря своевременным и грамотным действиям Александра Самарина и Дениса Завезена удалось избежать трагических последствий», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.