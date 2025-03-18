Глава МВД России наградил полицейских из Ростова за спасение 10 человек

«Возгорание мы обнаружили около семи часов утра. О пожаре сообщили в дежурную часть и вызвали экстренные службы. Начали барабанить в окна. Проснувшимся жильцам сообщили о возгорании и помогли эвакуироваться», — рассказал Денис Завезен.