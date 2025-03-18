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Глава МВД России наградил полицейских из Ростова за спасение 10 человек

Офицеры полиции из Ростова-на-Дону капитан Александр Самарин и капитан Денис Завезен награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения». Приказ о присвоении ведомственной награды подписал министр МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Инцидент произошел 14 февраля в одном из частных дворов в Кривошлыковском переулке.

«Возгорание мы обнаружили около семи часов утра. О пожаре сообщили в дежурную часть и вызвали экстренные службы. Начали барабанить в окна. Проснувшимся жильцам сообщили о возгорании и помогли эвакуироваться», — рассказал Денис Завезен.

Ростовскими полицейскими были спасены 10 человек.

«Благодаря своевременным и грамотным действиям Александра Самарина и Дениса Завезена удалось избежать трагических последствий», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.