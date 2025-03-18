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Первый участник СВО выдвинулся на праймериз ЕР в нижегородскую думу

По состоянию на 18 марта, заявки на участие в праймериз Единой России по выборам в гордуму Нижнего Новгорода подали 18 человек. Среди них есть один участник СВО, указано на сайте партийного голосования.

Источник: Коммерсантъ

Участник спецоперации Глеб Плесков выдвинулся по округу № 29. Его должность указана как ответственный исполнитель в Минобороны РФ. Добавим, сейчас депутатом от округа № 29 является единоросс Анна Круглова. От нее заявки на партголосование пока не поступало.

Из 26 действующих депутатов-единороссов заявку на праймериз пока подал только один — гендиректор ООО «Волгагрупп» Владимир Аношкин (округ № 5).

Больше всего заявок на текущий момент поступило по округу № 25, все они от бюджетников. Это заведующая детсадом № 42 Кристина Закиева (№ 25), учитель физкультуры школы № 33 Сергей Сураков (№ 25) и замдиректора школы № 14 Анна Фролкина (№ 25). Действующий депутат по округу — единоросс Елена Аржанова.

Помимо этого, на праймериз выдвинулись предприниматель Дмитрий Лосев (№ 6); замруководителя детсада № 42 Виктория Плотнир (№ 26); учитель истории школы № 35 Анастасия Александрова и сотрудник отдела культуры и спорта мэрии Николай Кузин (№ 27); замдиректора школы № 3 Виолетта Осипова и воспитатель детсада № 183 Наталья Серова (№ 28); заместитель декана юридического факультета ННГУ Федор Сосенков (№ 32).

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее на праймериз выдвинулись еще шесть человек. Заявки принимают до 24 апреля.