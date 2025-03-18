Главы МО четырех стран призвали выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

«Мы считаем, что в нынешних условиях крайне важно предоставить нашим силам обороны гибкость и свободу выбора в потенциальном использовании новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга [Североатлантического] альянса. В свете этих соображений мы — министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции», — утверждается в документе.