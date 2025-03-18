Главы МО четырех стран призвали выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

«После ратификации Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавской конвенции) ситуация с безопасностью в нашем регионе существенно ухудшилась. Военные угрозы государствам — членам НАТО, граничащим с Россией и Белоруссией, значительно возросли», — говорится в совместном заявлении министров, которое приводит Минобороны Эстонии.
«Мы считаем, что в нынешних условиях крайне важно предоставить нашим силам обороны гибкость и свободу выбора в потенциальном использовании новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга [Североатлантического] альянса. В свете этих соображений мы — министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции», — утверждается в документе.
В нем отмечается, что, несмотря на начало процесса выхода из конвенции, страны Балтии и Польша «останутся приверженными международному гуманитарному праву, в том числе принципу защиты гражданских лиц во время вооруженного конфликта».
Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного Комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.