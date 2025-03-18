Мэром Тольятти 18 марта официально стал Илья Сухих

Новым главой Тольятти официально стал Илья Сухих. Его кандидатуру поддержали городские депутаты. Заседание думы Тольятти состоялось 18 марта.
— Стать главой города Тольятти — огромная ответственность, — написал Илья Сухих в своем телеграм-канале после того, как ему вручили знак главы городского округа.
Пост мэра Тольятти стал вакантным в сентябре 2024 года после того, как Николай Ренц ушел с должности по собственному желанию. На должность главы Тольятти претендовали 13 человек.
Илья Сухих ранее был мэром Жигулевска. А после отставки Ренца — стал врио мэра Тольятти.