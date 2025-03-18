Латвия частично закроет движение через КПП «Патерниеки» на границе с Беларусью

Уточняется, что все перечисленные пункты пропуска с 19 марта 2025 года можно будет пересекать только автотранспорту. Это значит, что КПП окажутся закрытыми для пересечения велосипедистами и пешеходами. В проекте решения, которое было подготовлено МВД Латвии, уточняется, что частичное закрытие пунктов пропуска связано со сложившейся геополитической обстановкой. Также говорится, что ограничения вводятся с целью усиления охраны границы, а также повышения эффективности пограничного контроля.