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Латвия частично закроет движение через КПП «Патерниеки» на границе с Беларусью

Латвия намерена ограничить движение через КПП «Патерниеки» на границе с Беларусью с 19 марта.

Источник: Комсомольская правда

Латвия частично закроет движение через КПП «Патерниеки» на границе с Беларусью, пишет БелТА.

Согласно информации, со среды, 19 марта, Латвия частично закроет пограничные переходы, расположенные на границе Беларуси и России. Речь идет про «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), «Гребнево» (с российской стороны — «Убылинка»), а также «Терехово» (с российской стороны — «Бурачки».

Уточняется, что все перечисленные пункты пропуска с 19 марта 2025 года можно будет пересекать только автотранспорту. Это значит, что КПП окажутся закрытыми для пересечения велосипедистами и пешеходами. В проекте решения, которое было подготовлено МВД Латвии, уточняется, что частичное закрытие пунктов пропуска связано со сложившейся геополитической обстановкой. Также говорится, что ограничения вводятся с целью усиления охраны границы, а также повышения эффективности пограничного контроля.

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Ранее РСТО сказал, что почти все номера в отелях Минска забронированы на майские праздники 2025.

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