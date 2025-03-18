Bild: Европа «дрожит» в ожидании телефонного разговора Путина и Трампа

В Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые российские войска еще не контролируют. В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы и «нападения российской армии в течение нескольких лет». В связи с этим эти страны в последние недели заявили о готовности выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.