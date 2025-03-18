Bild: Европа «дрожит» в ожидании телефонного разговора Путина и Трампа

«Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в столицах Европы царят тревожные настроения, но также и эйфория», — пишет газета.
В Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые российские войска еще не контролируют. В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы и «нападения российской армии в течение нескольких лет». В связи с этим эти страны в последние недели заявили о готовности выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.
Париж и Лондон готовятся к худшему сценарию, пишет газета. Поэтому их планы по отправке миротворцев вопреки воле Москвы «все больше обретают форму». «Если Трамп бросит Украину под поезд, то вмешаются влиятельные страны ЕС, а это приведет к конфронтации между Вашингтоном и Москвой», — заключает газета.
Как ожидается, телефонный разговор Путин и Трампа состоится во вторник. Факт подготовки к звонку накануне подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что подготовят к беседе тезисы по всем актуальным вопросам, в первую очередь по украинскому урегулированию. Трамп же заявил журналистам, что планирует уделить внимание территориальным и инфраструктурным вопросам в контексте украинского конфликта.