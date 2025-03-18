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35 лет старта политической карьеры Лукашенко исполнилось 18 марта 2025 года

«Пул Первого» сообщил, что политическая карьера Александра Лукашенко началась 35 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

35 лет старта политической карьеры Александра Лукашенко исполнилось 18 марта 2025 года. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«35 лет назад началась политическая карьера Лукашенко», — напомнили в телеграм-канале.

В сообщении сказано, что 18 марта 1990 года никто не подозревал, что энергичный и неподкупный управленец с яркими лидерскими качествами возглавит Беларусь. Говорится, что в названный день Александра Лукашенко избрали депутатом Верховного Совета Беларуси.

Отмечается, что уже со старта Лукашенко проявил себя активным, а также бескомпромиссным народным депутатом со своей позицией по главным направлениям как развития страны, так и жизни общества.

«Своим принципам, теперь уже президент, не отступает по сей день!» — подчеркнули в сообщении.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации.

Ранее Лукашенко обратился к ирландцам в День святого Патрика, назвав связь с Беларусью.

Кстати, Минздрав Беларуси сказал про спасение пожилой женщины с инсультом после обращения в чат-бот: «Внучка не понимала, что делать».