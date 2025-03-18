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Экс-глава Промышленного района Самары стал вице-мэром

Данил Морозов назначен на должность заместителя главы Самары. Он приступил к работе во вторник, 18 марта. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: Коммерсантъ

«Данил Викторович будет курировать вопросы развития градостроительства и управления имуществом, инфраструктуры исторического поселения», — говорится в сообщении.

Данил Морозов получил два высших образования по специальностям «Основы безопасности жизнедеятельности и физической культуры» и «Финансы и кредит». Он руководил специализированным муниципальным унитарным дорожным ремонтно-строительным предприятием и ООО «Возрождение».

Также дважды, с 2004-го по 2006-й и с апреля 2022-го до марта 2025 года он был главой Промышленного района Самары. Сейчас полномочия руководителя указанного района временно исполняет Иван Сухарев.