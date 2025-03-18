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Хоценко сообщил о рекордном валовом региональном продукте в Омской области

В Омской области зафиксирован рекордный уровень валового регионального продукта.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Как сообщил во вторник, 18 марта 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко, по итогам 2023 года он впервые превысил 1 трлн рублей.

«Динамика ВРП на душу населения составила 102,9%. На каждого жителя нашего региона в 2023 году произведено продукции и оказано услуг на 579 тысяч рублей», — отметил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Как добавили в пресс-службе облправительства, ключевой показатель демонстрирует рост экономического активности и благосостояния региона.

Наибольшие темпы роста отмечаются в промышленном комплексе. Также наблюдается повышение потребительской активности жителей, увеличение спроса на товары и услуги.