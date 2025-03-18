Нетаньяху: Израиль возобновил удары по сектору Газа

Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. В Газе уже сотни погибших, многие из них дети. По данным Mash, убит член политбюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ принять «решительные меры» в отношении палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, рассказали в канцелярии Нетаньяху. Это решение объяснили тем, что ХАМАС отклонил все предложения США по урегулированию конфликта и отказался освобождать заложников. Возобновившиеся удары должны ликвидировать военный и управленческий потенциал движения, а также вернуть пленников, в том числе их тела.
«Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с наращиванием военной силы. Планы по возобновлению операций армии обороны Израиля были одобрены политическим эшелоном на прошлой неделе», — сказали в канцелярии.
По данным Axios, Израиль заранее уведомил США о своем решении.
~В Газе рассказали, что за ночь там погибли сотни человек. По данным местного министерства здравоохранения, среди жертв много детей~, а за весь период конфликта погибли более 48 тыс. палестинцев.
ХАМАС винит Нетаньяху.
Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников пишет, что Израиль предпринял шаги по перевооружению, так как движение готовилось к новым атакам на страну. ~Целями ночного удара были командиры ХАМАС среднего звена, старшие должностные лица и военная инфраструктура. ЦАХАЛ держал свои планы под строгим секретом, чтобы застать военное руководство движения врасплох.~ Израиль также обозначил, что они намерены усилить военную операцию.
«Нетаньяху и его экстремистское правительство решили отменить соглашение о прекращении огня, подвергнув заключенных в Газе неизвестной судьбе», — говорится в Telegram-канале ХАМАС. Представители движения потребовали, чтобы посредники в решении конфликта возложили ответственность за его возобновление на Нетаньяху.
Удар по лагерям беженцев.
ЦАХАЛ нанес удары по югу и северу Газы, а также по центральной части Дейр-эль-Балаха, в результате чего погибли как минимум 342 человека, сообщил телеканал Al Jazeera. Одна из бомб попала в палаточный лагерь беженцев недалеко от Хан-Юниса. Telegram-канал Mash пишет, что среди погибших есть член политбюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси и его семья.
ХАМАС поддержали йеменские хуситы.
Группировка йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» осудила действия Израиля. Они заявили, что вооруженные силы Йемена продолжат военную эскалацию в поддержку палестинского народа, причем она продлится до прекращения агрессии. Кроме этого, они отметили, что страны-посредники не могут сдержать «израильское “упрямство и высокомерие”.
Группировка «Палестинский исламский джихад» также осудила действия Израиля, заявив, что страна саботирует усилия по достижению мира.
«Эта новая агрессия не даст врагу превосходства над сопротивлением ни на земле, ни на переговорах», — добавили в ПИД.
Израиль и Хамас заключили соглашение о прекращении огня на период с 19 января по 1 марта. За это время освободили 30 живых израильтян и передали восемь тел погибших, а также 1,7 тыс. палестинских заключенных. ЦАХАЛ покинул внутренние районы сектора Газа на время перемирия.
ХАМАС продолжает удерживать 59 человек, однако часть из них уже признана погибшими. США в лице спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа предложили продлить режим прекращения огня, чтобы устранить разногласия между двумя сторонами. Израиль согласился с новым планом, а ХАМАС отказался. В связи с этим Тель-Авив и начал вновь наносить удары.