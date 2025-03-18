Нетаньяху: Израиль возобновил удары по сектору Газа

Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. В Газе уже сотни погибших, многие из них дети. По данным Mash, убит член политбюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси.