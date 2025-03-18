Лукашенко заслушает доклад нового премьера Турчина через неделю после назначения

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 18 марта 2025 года, заслушает доклад нового премьер-министра Александра Турчина через неделю после его назначения. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, что глава государства назначил Турчина на должность премьер-министра 10 марта 2025 года. В телеграм-канале обратили внимание, что спустя неделю после своего назначения новый глава белорусского правительства идет на разговор к президенту Беларуси.
«Первый доклад Первому! Во Дворце Независимости — новый премьер», — сказано в сообщении.
Ранее новый премьер Турчин высказался об экономических рисках и «черных лебедях» для Беларуси.
Тем временем Турчин объявил, что существенной коррекции экономического курса не будет.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации.