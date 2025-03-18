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Лукашенко заслушает доклад нового премьера Турчина через неделю после назначения

Лукашенко принимает с докладом нового премьер-министра Турчина 18 марта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 18 марта 2025 года, заслушает доклад нового премьер-министра Александра Турчина через неделю после его назначения. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, что глава государства назначил Турчина на должность премьер-министра 10 марта 2025 года. В телеграм-канале обратили внимание, что спустя неделю после своего назначения новый глава белорусского правительства идет на разговор к президенту Беларуси.

«Первый доклад Первому! Во Дворце Независимости — новый премьер», — сказано в сообщении.

Ранее новый премьер Турчин высказался об экономических рисках и «черных лебедях» для Беларуси.

Тем временем Турчин объявил, что существенной коррекции экономического курса не будет.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации.