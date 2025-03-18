Аксенов: численность отрядов «Барс-Крым» пришлось ограничить

Численность отрядов «Барс-Крым» пришлось ограничить из-за большого количества людей, желающих туда вступить. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, у «Барс-Крым» есть все необходимое для выполнения боевых задач. Глава республики уточнил, что речь, в частности, идет о вооружении, экипировки и техническом оснащении. Руководитель региона отметил, что с личным составом проблем также нет.
«Желающих вступить в ряды подразделения много, крымчане проявляют колоссальную активность. Так что нам даже пришлось ограничивать численность», — сказал Аксенов в интервью агентству ТАСС.
Он добавил, что у бойцов есть высокий боевой дух, патриотический настрой и решимость.