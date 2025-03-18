Волгоградцы отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией

Поисковое движение России запустило онлайн-акцию «Я люблю Крым», где участники могут записывать видеоролики и публиковать их в социальных сетях с хештегом #ЯлюблюКрым. Лучшие ролики будут опубликованы в соцсетях поисковиков. С 25 марта по 5 апреля в интерактивном парке «Россия. Моя история» пройдет выставка «Признание в любви Крыму».