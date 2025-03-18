Волгоградцы отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией

Активное участие в событиях весны 2014 года принимал Андрей Бочаров, тогда он руководил исполкомом ОНФ, а 18 марта 2014 года был ведущим митинга-концерта на Красной площади в Москве.
Сегодня в Волгограде проходят мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. В честь этой даты организованы патриотические акции, образовательные и творческие встречи.
Волгоградский центр поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма открыл фотовыставку о Крыме и Севастополе в сотрудничестве с Российским географическим обществом. В школах региона проходят классные часы «Разговор о важном» на тему «Возвращение в родную гавань». Активисты движения «Волонтеры Победы» участвуют во Всероссийских уроках памяти, а представители «Движения первых» проводят акцию «Краски Крыма».
Поисковое движение России запустило онлайн-акцию «Я люблю Крым», где участники могут записывать видеоролики и публиковать их в социальных сетях с хештегом #ЯлюблюКрым. Лучшие ролики будут опубликованы в соцсетях поисковиков. С 25 марта по 5 апреля в интерактивном парке «Россия. Моя история» пройдет выставка «Признание в любви Крыму».
Накануне в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялся телемост «ВМЕСТЕ», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. В нем приняли участие юнармейцы и молодежь из Крыма и Волгоградского региона, они обсудили вопросы сохранения исторической памяти и подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы.