Лукашенко — Турчину: рост ВВП есть, но много вопросов, которые надо решать

«Что касается внутренней повестки, я попросил информацию: да, рост ВВП у нас есть, но у нас и много вопросов, которые надо решать, чтобы не провалить по итогам года. И прирост и так далее. У нас и промышленность немножко, и сельское хозяйство пока идут с небольшим минусом. Пусть небольшой, но минус. В Россию у нас товарный экспорт ниже прошлого года. Это настораживает очень серьезно. Ну и инфляция. Сам скажешь, в чем тут проблема, что у нас первые месяцы там, по-моему, 2%», — заявил глава государства.
Александр Лукашенко в вопросе инфляции заметил, что это может быть связано в том числе с повышением в первом квартале контролируемых цен. В этой связи премьер-министр напомнил о повышении цен на услуги ЖКХ.
«Надо видеть. Если только это, то это понятно. Но если там есть какие-то другие настораживающие проблемы, это плохо. Знаю, что огурцы и помидоры подешевели к уровню прошлого года», — отметил Президент.
Что касается текущей ситуации, то премьер-министр согласился, что Президент абсолютно верно обозначил имеющиеся проблемы. «Да, по двум месяцам темп роста ВВП у нас 103,1%. Но тем не менее есть замедление по сравнению с январем текущего года. Есть и объективные, и субъективные причины. Правительство понимает, принимает меры. Конечно, нас очень беспокоит внешнеэкономическая деятельность. И то, что вы сказали, — товарный экспорт в Российскую Федерацию», — доложил Александр Турчин.
Например, он рассказал о состоявшемся разговоре с руководителем «БЕЛДЖИ»: «Январь был не очень. В феврале уже есть улучшение. Понятно, еще до идеальной ситуации далеко, но тем не менее».
«Самая серьезная озабоченность — это продукция нашего машиностроения. Вы знаете причины — в том числе и ситуация в Российской Федерации, высокие процентные ставки. Поэтому тут, наверное, одна из основных задач, которую вы всегда ставили, — диверсификация нашего экспорта. Понятно, Россия — наш основной ключевой партнер», — добавил Александр Турчин.