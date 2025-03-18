Лукашенко — Турчину: рост ВВП есть, но много вопросов, которые надо решать

«Что касается внутренней повестки, я попросил информацию: да, рост ВВП у нас есть, но у нас и много вопросов, которые надо решать, чтобы не провалить по итогам года. И прирост и так далее. У нас и промышленность немножко, и сельское хозяйство пока идут с небольшим минусом. Пусть небольшой, но минус. В Россию у нас товарный экспорт ниже прошлого года. Это настораживает очень серьезно. Ну и инфляция. Сам скажешь, в чем тут проблема, что у нас первые месяцы там, по-моему, 2%», — заявил глава государства.