Сийярто: большинство стран ЕС настроены продолжать конфликт на Украине

«Я не знаю, почему Европа этого хочет, почему европейские политики этого хотят. Поэтому я надеюсь, что, по мере того как патриотические политические силы набирают силу в Европе, позиция за мир также наберет силу. И я надеюсь, что приверженность президента [США Дональда] Трампа сделать эти переговоры с Россией успешными сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс», — добавил министр.