Юлия Провоторова возглавила управление предпринимательства мэрии

Юлия Провоторова — выпускница юрфака ВГУ. Трудовой путь начала в 2018 году с должности ведущего юрисконсульта в юридическом отделе областного Фонда капремонта многоквартирных домов. С 2019 по 2020 год работала советником в отделе эксплуатации и обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального департамента дорожной деятельности. С 2020 по 2023 год Юлия Провоторова занимала должность начальника отдела по работе с ТКО, а затем замдиректора по обращению с ТКО в ГУП ВО «Облкоммунсервис». В 2023 году пришла в мэрию.