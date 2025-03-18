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Юлия Провоторова возглавила управление предпринимательства мэрии

Она избавилась от приставки и. о.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Воронежа произошли кадровые изменения. Юлия Провоторова назначена исполняющей обязанности руководителя городского управления предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. Об этом рассказал мэр Сергей Петрин в своем телеграм-канале 18 марта.

До этого Провоторова занимала должность замруководителя этого управления.

Градоначальник отметил, что сейчас перед структурой стоит ряд важных задач. Речь идет о вопросах ликвидации незаконной торговли и поддержке добросовестных предпринимателей.

Юлия Провоторова — выпускница юрфака ВГУ. Трудовой путь начала в 2018 году с должности ведущего юрисконсульта в юридическом отделе областного Фонда капремонта многоквартирных домов. С 2019 по 2020 год работала советником в отделе эксплуатации и обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального департамента дорожной деятельности. С 2020 по 2023 год Юлия Провоторова занимала должность начальника отдела по работе с ТКО, а затем замдиректора по обращению с ТКО в ГУП ВО «Облкоммунсервис». В 2023 году пришла в мэрию.