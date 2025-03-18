В Британии сообщили, сколько стран согласны отправить миротворцев на Украину

Количество стран, желающих войти в объединение, назвал для Reuters официальный представитель главы правительства Великобритании Кира Стармера.
Как передает RTVI, к миротворческой коалиции готово присоединиться «значительное количество» государств. При этом уточняется, что условия участия для членов объединения будут разниться, но вместе они смогут сформировать крупный воинский контингент.
Какие именно страны войдут в состав «союза», помощник британского премьера не уточнил, но заявил, что участники коалиции соберутся вместе 20 марта. В повестку встречи войдут вопросы «защиты Украины» миротворческими силами в случае, если Россия согласится на урегулирование украинского кризиса.
О желании ряда стран поучаствовать в миротворческой миссии ранее рассказала газета Financial Times. По данным издания, Британия, Франция и Австралия готовы отправить военных для обеспечения условий перемирия между Москвой и Киевом. Однако они выдвинули условие, что США также должны предоставить военную помощь.
Дания и Швеция ранее заявляли, что могут передислоцировать на Украину свои силы, в том числе наземные войска. Не отказывались участвовать в миротворческой миссии Ирландия, Люксембург, Бельгия.
Финляндия и Польша — страны-соседки с Россией — участвуют в обсуждении темы обеспечения гарантий безопасности, но пока не планируют отправлять военных на украинскую территорию, чтобы не ослаблять собственные границы.
Кир Стармер, подводя итоги переговоров «коалиции желающих», которая прошла 15 марта в онлайн-формате с участием 25 стран, в том числе Канады и Новой Зеландии, заявил, что следует увеличить воздействие на российского лидера Владимира Путина. По мнению политика, президент РФ «рано или поздно сядет за стол переговоров», но Европа и другие страны не могут ждать, пока это произойдет.
При этом Стармер сказал, что Путин «“играет в игры” с мирными инициативами» и недостаточно хорошо отреагировал на предложение о 30-дневном перемирии. Британский премьер-министр убежден, что мир на Украине «важен» для защиты и стабильности Королевства. Стармер высказался за то, чтобы Запад предоставил гарантии «серьезного и прочного мира», а для этого, по его мнению, необходимо усилить экономическое давление на Россию.