В Британии сообщили, сколько стран согласны отправить миротворцев на Украину

При этом Стармер сказал, что Путин «“играет в игры” с мирными инициативами» и недостаточно хорошо отреагировал на предложение о 30-дневном перемирии. Британский премьер-министр убежден, что мир на Украине «важен» для защиты и стабильности Королевства. Стармер высказался за то, чтобы Запад предоставил гарантии «серьезного и прочного мира», а для этого, по его мнению, необходимо усилить экономическое давление на Россию.