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Юрий Слюсарь рассказал об итогах первого рейда по борьбе с «серыми возчиками» в Ростовской области

Ростовская область, 18 марта 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе зафиксировано десять случаев нарушения правил обращения с отходами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава донского региона отметил, что чистота и порядок в Ростовской области — это вопрос не только комфорта граждан, но и ответственного отношения власти и общества. Деятельность так называемых «серых» возчиков, которые незаконно вывозят мусор, прекратят.

Вместе с областным управлением МВД и местными властями уже организованы первые рейды в Ростове-на-Дону, Батайске и Азовском районе.

«Закон дает нам широкие возможности для наказания виновных. В том числе арест транспортных средств, если нарушения будут повторяться или окажутся особо грубыми. Такие рейды станут системными, разворачивается самая серьезная работа за чистоту и порядок. Чем больше граждан примут в ней участие, тем лучше станет экологическая обстановка в Ростовской области. Это большой и совместный труд, но я хочу напомнить, что чисто не там где убирают, а там где не мусорят», — написал Юрий Слюсарь.