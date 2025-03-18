Юрий Слюсарь рассказал об итогах первого рейда по борьбе с «серыми возчиками» в Ростовской области

«Закон дает нам широкие возможности для наказания виновных. В том числе арест транспортных средств, если нарушения будут повторяться или окажутся особо грубыми. Такие рейды станут системными, разворачивается самая серьезная работа за чистоту и порядок. Чем больше граждан примут в ней участие, тем лучше станет экологическая обстановка в Ростовской области. Это большой и совместный труд, но я хочу напомнить, что чисто не там где убирают, а там где не мусорят», — написал Юрий Слюсарь.