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Власти Ростова добавят полномочий главам 8 районных администраций

Главам административных округов Ростова-на-Дону расширят перечень полномочий, сообщил глава донской столицы Александр Скрябин на пресс-конференции с представителями СМИ.

Источник: Коммерсантъ

По словам градоначальника, у районных руководителей «за определенный период времени полномочий стало меньше».

«Изменения, конечно, будут […] Но надо поработать, потому что люди все на своих местах профессионалы. Мы ставим приоритеты, задачи, существующая команда тоже смогла справиться и со снегом, и так далее. Где-то очень качественно. Все перестраиваются», — поделился градоначальник.

По словам мэра Ростова, на заседании апрельской Думы произойдет небольшая корректировка структуры города. Следующие же изменения начнутся в сентябре, с новым составом депутатского корпуса.