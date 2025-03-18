Власти Ростова добавят полномочий главам 8 районных администраций

«Изменения, конечно, будут […] Но надо поработать, потому что люди все на своих местах профессионалы. Мы ставим приоритеты, задачи, существующая команда тоже смогла справиться и со снегом, и так далее. Где-то очень качественно. Все перестраиваются», — поделился градоначальник.