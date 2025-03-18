Лукашенко сказал, какие вопросы нужно решить новому премьеру Турчину

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заслушивания доклада во Дворце Независимости сказал, какие вопросы нужно решить новому премьер-министру Александру Турчину, сообщает БелТА.
— Что касается внутренней повестки, я попросил информацию: да, рост ВВП у нас есть, но у нас и много вопросов, которые надо решать, чтобы не провалить по итогам года. И прирост и так далее, — заявил президент Беларуси.
По словам главы государства, в стране промышленность и сельское хозяйство пока идут с небольшим минусом:
— Пусть небольшой, но минус, — заметил Александр Лукашенко.
Кроме того, глава государства сообщил, что товарный экспорт в Россию оказался ниже прошлого года, заметив, что это очень серьезно настораживает.
— Ну и инфляция. Сам скажешь, в чем тут проблема, что у нас первые месяцы там, по-моему, 2%, — добавил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про договоренности с президентом России Владимиром Путиным по газу и нефти.
Кстати, Лукашенко обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации.
А еще Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.