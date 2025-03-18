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Лукашенко сказал, какие вопросы нужно решить новому премьеру Турчину

Лукашенко назвал вопросы, которые нужно решить новому премьеру Турчину.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заслушивания доклада во Дворце Независимости сказал, какие вопросы нужно решить новому премьер-министру Александру Турчину, сообщает БелТА.

— Что касается внутренней повестки, я попросил информацию: да, рост ВВП у нас есть, но у нас и много вопросов, которые надо решать, чтобы не провалить по итогам года. И прирост и так далее, — заявил президент Беларуси.

По словам главы государства, в стране промышленность и сельское хозяйство пока идут с небольшим минусом:

— Пусть небольшой, но минус, — заметил Александр Лукашенко.

Кроме того, глава государства сообщил, что товарный экспорт в Россию оказался ниже прошлого года, заметив, что это очень серьезно настораживает.

— Ну и инфляция. Сам скажешь, в чем тут проблема, что у нас первые месяцы там, по-моему, 2%, — добавил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про договоренности с президентом России Владимиром Путиным по газу и нефти.

Кстати, Лукашенко обратился к внутренним войскам МВД Беларуси, напомнив о недопущении дестабилизации.

А еще Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.