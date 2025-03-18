Трутнев проверил восстановление ДНР силами Дальнего Востока

Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику. Он проверил ход восстановительных работ в подшефных дальневосточным регионам городах Докучаевск, Дебальцево и Шахтёрск.
«Важно не только помогать нашим бойцам на передовой, но и заботиться о мирной жизни. Дети должны учиться, школы — работать, спортивные объекты — функционировать. Дальневосточные регионы выполняют поручение президента России по восстановлению социальной инфраструктуры, и мы внимательно следим за соблюдением сроков. По возвращении в Москву проведу совещание с главами дальневосточных регионов, чтобы эта работа не замедлялась», — заявил Трутнев.
В 2024 году Якутия завершила восстановление 65 объектов в Докучаевске. Были отремонтированы 53 жилых дома, дороги, культурные объекты, включая Дом культуры в посёлке Еленовка. В 2025 году продолжается ремонт спортивного комплекса, бассейна, городского парка, водовода и реставрация памятников. Ведутся работы по созданию Молодёжного центра с IT-направлением, который станет образовательной площадкой для молодёжи города.
В Дебальцево Хабаровский край за три года восстановил 59 социальных объектов, отремонтировал 14 жилых домов. В этом году планируется завершение реконструкции бассейна «ФСК Локомотив» — единственного спортивного комплекса в городе. Сейчас готовность объекта превышает 90%, открытие ожидается к маю.
В ходе визита Трутнев также посетил школу № 2 в Дебальцево, где недавно завершился капитальный ремонт. Особое внимание он уделил школьному музею, посвящённому истории Великой Отечественной войны и современной специальной военной операции. Полпред предложил дополнительно оснастить музей экспонатами, связанными с дальневосточными военными подразделениями.
В Шахтёрске Юрий Трутнев ознакомился с восстановлением школы № 19. В 2024 году Сахалинская область завершила работы на 39 объектах в городе, включая образовательные учреждения, жилые дома и систему освещения. В 2025 году регион продолжит восстановление 31 объекта, включая школы, детсады и многоквартирные дома. Кроме того, 500 детей из Шахтёрска получат возможность отдохнуть в лагерях Сахалина.
С 2022 года дальневосточные регионы провели ремонтные работы на 841 объекте в ДНР. В 2025 году к сдаче запланированы ещё 161 объект, включая школы, больницы, спортивные и культурные учреждения.