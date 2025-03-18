Трутнев проверил восстановление ДНР силами Дальнего Востока

«Важно не только помогать нашим бойцам на передовой, но и заботиться о мирной жизни. Дети должны учиться, школы — работать, спортивные объекты — функционировать. Дальневосточные регионы выполняют поручение президента России по восстановлению социальной инфраструктуры, и мы внимательно следим за соблюдением сроков. По возвращении в Москву проведу совещание с главами дальневосточных регионов, чтобы эта работа не замедлялась», — заявил Трутнев.