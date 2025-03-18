В Крыму национализировали более 4 тысяч объектов

По его словам, всего в регионе национализировали более 4,2 тысячи объектов движимого и недвижимого имущества. Среди бывших владельцев — различные представители киевского режима. Одно из самых известных и масштабных национализированных предприятий — пивобезалкогольный комбинат «Крым». Константинов подчеркнул, что это крупнейший налогоплательщик в регионе. В 2024 году предприятие заплатило более 2,9 млрд рублей.