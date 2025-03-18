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В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 мск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Это действительно будет 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Путин и Трамп будут говорить столько, сколько посчитают нужным.

«Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам», — пояснил пресс-секретарь.

Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора лидеров, выступление Путина после переговоров не ожидается, добавил Песков.