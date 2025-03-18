В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа

«Это действительно будет 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», — сказал он.