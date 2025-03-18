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Мэр Омска сообщил, когда скейт-парк на Бударина почистят от снега

Ранее ребята своими силами пытались очистить парк от снега.

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что к нему в личных сообщения социальной сети «Вконтакте» обратились подростки с просьбой очистить от снега и наледи территорию скейт-парка на улице Бударина.

Было решено, что сотрудники БУ «Спортивный город» займутся уборкой, как только появится возможность: важно было не просто убрать снег, а сделать это аккуратно, чтобы не повредить покрытие горок.

Градоначальник отметил, что в сети появился ролик, в котором ребята самостоятельно приступили к уборке снега. Несмотря на понимание их желания поскорее вернуться к любимому занятию после зимы, Шелест отметил, что лучше, если этой работой займутся взрослые, подчеркнув, что подростки могут помогать в этом процессе, тем более что работа уже идет.

В обращении к подросткам было сказано, что очистка площадки будет проводиться в несколько этапов, поэтому нужно проявить немного терпения. Также было высказано требование соблюдать технику безопасности и не портить имущество скейт-парка: не рисовать на стенах и не ломать скамейки.