Мэр Омска сообщил, когда скейт-парк на Бударина почистят от снега

Градоначальник отметил, что в сети появился ролик, в котором ребята самостоятельно приступили к уборке снега. Несмотря на понимание их желания поскорее вернуться к любимому занятию после зимы, Шелест отметил, что лучше, если этой работой займутся взрослые, подчеркнув, что подростки могут помогать в этом процессе, тем более что работа уже идет.