Разговор Путина и Трампа и удары Израиля по сектору Газа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Дата послания Путина Федеральному собранию не определена, но она «никоим образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами».
О разговоре Путина и Трампа
Разговор Путина и Трампа ожидается во второй половине дня: «Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени».
Главам государств предстоит обсудить широкий спектр вопросов: «Есть также большое количество вопросов — и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам».
Контакты Путина и Трампа продлятся столько, сколько они «посчитают нужным».
Кремль еще не определил формат оглашения итогов телефонного разговора Путина и Трампа: «Мы по результатам разговора быстро примем решение».
Информация по итогам будет представлена «максимально оперативно».
Об ударах Израиля по сектору Газа
Кремль назвал удары Израиля по сектору Газа «выходом в спираль нагнетания напряженности»: «Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию».
Очередной виток напряженности в секторе Газа вызывает обеспокоенность, Кремль ждет, что ситуация «снова войдет в мирное русло».