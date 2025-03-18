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Разговор Путина и Трампа и удары Израиля по сектору Газа. Темы брифинга Пескова

Предстоящий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также израильские удары по сектору Газа стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Дата послания Путина Федеральному собранию не определена, но она «никоим образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами».

О разговоре Путина и Трампа

Разговор Путина и Трампа ожидается во второй половине дня: «Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени».

Главам государств предстоит обсудить широкий спектр вопросов: «Есть также большое количество вопросов — и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам».

Контакты Путина и Трампа продлятся столько, сколько они «посчитают нужным».

Кремль еще не определил формат оглашения итогов телефонного разговора Путина и Трампа: «Мы по результатам разговора быстро примем решение».

Информация по итогам будет представлена «максимально оперативно».

Об ударах Израиля по сектору Газа

Кремль назвал удары Израиля по сектору Газа «выходом в спираль нагнетания напряженности»: «Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию».

Очередной виток напряженности в секторе Газа вызывает обеспокоенность, Кремль ждет, что ситуация «снова войдет в мирное русло».