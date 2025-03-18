В Новосибирске отметили День воссоединения Крыма с Россией в Театральном сквере

18 марта в Новосибирске состоялось центральное мероприятие, посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией. В Театральном сквере перед НОВАТ собрались жители города, представители власти и общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил горожан и подчеркнул, что этот день символизирует единство страны. Он отметил важность поддержки российских военных и добавил, что народное сплочение поможет достичь новых побед.
С поздравлениями к участникам также обратились главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов, мэр города Максим Кудрявцев и командир спецотряда Александр Яско.
На мероприятии собрались более тысячи человек, включая представителей регионального правительства, Законодательного собрания, общественных движений и образовательных учреждений. В программе были выступления, патриотические акции и концерт.