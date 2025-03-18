В Новосибирске отметили День воссоединения Крыма с Россией в Театральном сквере

18 марта в Новосибирске состоялось центральное мероприятие, посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией. В Театральном сквере перед НОВАТ собрались жители города, представители власти и общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.