Соцзащита США признала умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет

В январе этого года президент США Дональд Трамп подписал указ об учреждении департамента эффективности правительства. Оно не считается частью Белого дома, но его внештатные члены будут сотрудничать с властями в проведении крупномасштабных реформ. В задачи Маска будет входить борьба с бюрократией.