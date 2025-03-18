Соцзащита США признала умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет

«За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Предстоит проделать еще много работы», — говорится в сообщении.
В феврале глава ведомства Илон Маск обратил внимание на возраст американцев, получающих соцпособия. Согласно опубликованному им графику, в США более 4 млн граждан старше 100 лет. Маск назвал систему соцобеспечения в США крупнейшим в истории мошенничеством.
В январе этого года президент США Дональд Трамп подписал указ об учреждении департамента эффективности правительства. Оно не считается частью Белого дома, но его внештатные члены будут сотрудничать с властями в проведении крупномасштабных реформ. В задачи Маска будет входить борьба с бюрократией.