Лукашенко обсудил с Рыженковым шаги по восстановлению доверия с западными странами

Александр Лукашенко во вступительном слове обозначил целый ряд вопросов для беседы. Это проработка визитов, реализация планов по развитию сотрудничества, в том числе с Китаем. В числе тем также работа на площадке Евразийского экономического союза и подготовка к проведению саммита с учетом председательства Беларуси в этом интеграционном объединении в текущем году. Кроме того, Президент планирует провести совещание с белорусскими послами.
«С главой государства также был обсужден ряд вопросов по реализации неких наших шагов и шагов наших партнеров по восстановлению доверия в отношениях. Это касалось в том числе и ряда западных государств», — отметил Максим Рыженков.
Какие именно вопросы обсуждались в данном контексте, министр не уточнил. Однако еще в конце прошлого года глава государства, например, рассказывал о просьбах США расширить дипломатическое присутствие в Беларуси.