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Лукашенко обсудил с Рыженковым шаги по восстановлению доверия с западными странами

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта обсудил с министром иностранных дел Максимом Рыженковым шаги по восстановлению доверия в отношениях с партнерами, в том числе с рядом западных государств. Об этом глава внешнеполитического ведомство рассказал журналистам по итогам рабочей встречи с Президентом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко во вступительном слове обозначил целый ряд вопросов для беседы. Это проработка визитов, реализация планов по развитию сотрудничества, в том числе с Китаем. В числе тем также работа на площадке Евразийского экономического союза и подготовка к проведению саммита с учетом председательства Беларуси в этом интеграционном объединении в текущем году. Кроме того, Президент планирует провести совещание с белорусскими послами.

«С главой государства также был обсужден ряд вопросов по реализации неких наших шагов и шагов наших партнеров по восстановлению доверия в отношениях. Это касалось в том числе и ряда западных государств», — отметил Максим Рыженков.

Какие именно вопросы обсуждались в данном контексте, министр не уточнил. Однако еще в конце прошлого года глава государства, например, рассказывал о просьбах США расширить дипломатическое присутствие в Беларуси.