Лукашенко обсудил с Рыженковым шаги по восстановлению доверия с западными странами

Александр Лукашенко во вступительном слове обозначил целый ряд вопросов для беседы. Это проработка визитов, реализация планов по развитию сотрудничества, в том числе с Китаем. В числе тем также работа на площадке Евразийского экономического союза и подготовка к проведению саммита с учетом председательства Беларуси в этом интеграционном объединении в текущем году. Кроме того, Президент планирует провести совещание с белорусскими послами.