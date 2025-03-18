Euractiv рассказал о проблемах с планом военной помощи Киеву от Каллас

Министры иностранных дел ЕС в понедельник, 17 марта, обсудили очередной проект плана, который предусматривает мобилизацию военной помощи Украине в этом году на сумму 20−40 млрд евро. Он включает расходы в размере 5 млрд евро на закупку 2 млн боеприпасов для крупнокалиберной артиллерии, систем противовоздушной обороны, ракет, беспилотников, истребителей и другого оружия, говорится в статье.
Одним из возможных решений стало бы создание фонда для внесения денежных средств и взносов натурой, а не финансового инструмента, основанного на согласии всех 27 стран — членов ЕС. Это помогло бы обойти потенциальное вето Венгрии, которая выступает против какой-либо дальнейшей военной поддержки Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник вновь подтвердил, что Будапешт «не позволит себя втянуть в это и использовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования поставок оружия Украине». Словакия тоже предупредила, что не будет участвовать в фонде.
Но самые сложные вопросы связаны с тем, как будет рассчитываться вклад каждой участвующей страны. Судя по последнему предложению, ключевым показателем для расчета взносов предлагают сделать валовый национальный доход (ВНД). Он гарантирует, что страны будут делать взносы в соответствии с своим «экономическим весом».
Еще одним камнем преткновения остается учет объявленных взносов. Согласно последнему предложению, поддержка, «предоставляемая натурой с 24 февраля 2025 года», будет учтена в сумме взносов в фонд. Но, как заявили европейские дипломаты, некоторые страны пытаются хитрить: они дважды пообещали внести одну и ту же сумму — один раз на национальном уровне, а другой — в рамках фонда на уровне ЕС.
Кроме того, государства — члены ЕС хотят прояснить, как будут учитываться 18 млрд евро, полученные в результате доходов, полученных от замороженных российских активов.
Ожидается, что подробности плана лидеры ЕС обсудят на встрече, которая состоится в Брюсселе в четверг. Несмотря на то что Каллас подчеркнула, что она «оптимистично настроена» относительно одобрения новой помощи Киеву, дипломаты ЕС назвали переговоры «сложными» и предупредили, что на этой неделе рассчитывать на соглашение не стоит.