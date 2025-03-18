Euractiv рассказал о проблемах с планом военной помощи Киеву от Каллас

Одним из возможных решений стало бы создание фонда для внесения денежных средств и взносов натурой, а не финансового инструмента, основанного на согласии всех 27 стран — членов ЕС. Это помогло бы обойти потенциальное вето Венгрии, которая выступает против какой-либо дальнейшей военной поддержки Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник вновь подтвердил, что Будапешт «не позволит себя втянуть в это и использовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования поставок оружия Украине». Словакия тоже предупредила, что не будет участвовать в фонде.