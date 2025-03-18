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Euractiv рассказал о проблемах с планом военной помощи Киеву от Каллас

Хотя многие страны ЕС поддерживают новый многомиллиардный план оказания военной помощи Украине, ключевые моменты, связанные с участием и расчетом взносов, остаются нерешенными, пишет Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министры иностранных дел ЕС в понедельник, 17 марта, обсудили очередной проект плана, который предусматривает мобилизацию военной помощи Украине в этом году на сумму 20−40 млрд евро. Он включает расходы в размере 5 млрд евро на закупку 2 млн боеприпасов для крупнокалиберной артиллерии, систем противовоздушной обороны, ракет, беспилотников, истребителей и другого оружия, говорится в статье.

Хотя этот план, как утверждает Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, пользуется «широкой политической поддержкой», до сих пор не согласованы «детали», в том числе общая стоимость пакета, страны-участницы и порядок расчета взносов.

Одним из возможных решений стало бы создание фонда для внесения денежных средств и взносов натурой, а не финансового инструмента, основанного на согласии всех 27 стран — членов ЕС. Это помогло бы обойти потенциальное вето Венгрии, которая выступает против какой-либо дальнейшей военной поддержки Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник вновь подтвердил, что Будапешт «не позволит себя втянуть в это и использовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования поставок оружия Украине». Словакия тоже предупредила, что не будет участвовать в фонде.

Однако план Каллас позволяет включить в программу страны, не входящие в ЕС, такие как Норвегия и Великобритания, хотя по-прежнему неясно, на каких условиях они будут участвовать в этой инициативе.

Но самые сложные вопросы связаны с тем, как будет рассчитываться вклад каждой участвующей страны. Судя по последнему предложению, ключевым показателем для расчета взносов предлагают сделать валовый национальный доход (ВНД). Он гарантирует, что страны будут делать взносы в соответствии с своим «экономическим весом».

Хотя подавляющее большинство небольших членов ЕС считают эту идею справедливой, ей по-прежнему противятся более крупные страны, включая Францию, Италию и Испанию, поскольку это вынудит их значительно нарастить «пожертвования».

Еще одним камнем преткновения остается учет объявленных взносов. Согласно последнему предложению, поддержка, «предоставляемая натурой с 24 февраля 2025 года», будет учтена в сумме взносов в фонд. Но, как заявили европейские дипломаты, некоторые страны пытаются хитрить: они дважды пообещали внести одну и ту же сумму — один раз на национальном уровне, а другой — в рамках фонда на уровне ЕС.

Также неясно, как будут учитываться будущие гарантии безопасности для Украины, такие как обеспечение соблюдения режима прекращения огня наземными силами, если Россия и Украина в этом году подпишут соглашение о перемирии.

Кроме того, государства — члены ЕС хотят прояснить, как будут учитываться 18 млрд евро, полученные в результате доходов, полученных от замороженных российских активов.

Ожидается, что подробности плана лидеры ЕС обсудят на встрече, которая состоится в Брюсселе в четверг. Несмотря на то что Каллас подчеркнула, что она «оптимистично настроена» относительно одобрения новой помощи Киеву, дипломаты ЕС назвали переговоры «сложными» и предупредили, что на этой неделе рассчитывать на соглашение не стоит.