Bloomberg: Путин назвал условием перемирия прекращение поставок оружия Украине

18 марта состоится телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний обещал созвониться с российским коллегой вскоре после переговоров США и Украины в Джидде. По их итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления. Владимир Путин говорил, что Россия согласна с этим предложением, но необходимо учесть несколько нюансов, в том числе: гарантии, что Украина не использует это время для получения нового оружия или принудительной мобилизации.