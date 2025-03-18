В Госдуме рассказали, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в 2025 году

В России родители могут рассчитывать на налоговый вычет 2,8 тыс. рублей за второго ребенка и 6 тыс. рублей за третьего и каждого последующего. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (КПРФ) Сергей Гаврилов, пишет ТАСС.