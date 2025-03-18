В Госдуме рассказали, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в 2025 году

Также с 1 февраля текущего года маткапитал повысили до 676,3 тыс. рублей на первого ребенка и 893,8 тыс. рублей на второго (или 217,4 тыс. рублей, если раньше родители получили выплату на первенца).
Помимо этого, если семья уже использовала часть маткапитала в 2024 году, в 2025-м им проиндексируют остатки суммы.
Что касается пособий, то выплаты по уходу за ребенком до полутора лет зависят от дохода семьи и уровня прожиточного минимума в регионе.
Для беременных женщин пособие посчитают исходя из 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения.