Британского наемника заочно приговорили за нападение на Курскую область

В конце 2017 года наемник уехал домой, однако в феврале 2022 года снова приехал на Украину и вступил в Интернациональный легион ВСУ. С того момента вплоть до ноября 2024 года он воевал против российских военнослужащих, сил ДНР и ЛНР. В сумме за свои услуги он получил более 3,5 млн руб.
В начале марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил британца Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам лишения свободы. Мужчина в качестве наемника вступил в ВСУ в апреле 2024 года, а в ноябре вторгся в Курскую область. До задержания он провел в регионе восемь дней. Осужденный полностью признал вину.