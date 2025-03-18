Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британского наемника заочно приговорили за нападение на Курскую область

Суд установил, что с января 2015 по декабрь 2017 года Гаррет состоял в украинском националистическом батальоне «Азов» (организация признана террористической в РФ и запрещена). Там ему выдали военное обмундирование, и он стал участвовать в боевых действиях против силовых структур ДНР.

Источник: Reuters

В конце 2017 года наемник уехал домой, однако в феврале 2022 года снова приехал на Украину и вступил в Интернациональный легион ВСУ. С того момента вплоть до ноября 2024 года он воевал против российских военнослужащих, сил ДНР и ЛНР. В сумме за свои услуги он получил более 3,5 млн руб.

В начале марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил британца Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам лишения свободы. Мужчина в качестве наемника вступил в ВСУ в апреле 2024 года, а в ноябре вторгся в Курскую область. До задержания он провел в регионе восемь дней. Осужденный полностью признал вину.