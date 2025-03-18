Британского наемника заочно приговорили за нападение на Курскую область

В конце 2017 года наемник уехал домой, однако в феврале 2022 года снова приехал на Украину и вступил в Интернациональный легион ВСУ. С того момента вплоть до ноября 2024 года он воевал против российских военнослужащих, сил ДНР и ЛНР. В сумме за свои услуги он получил более 3,5 млн руб.