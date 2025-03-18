Times: Британия рассчитывает на спутники США для контроля перемирия на Украине

Власти Великобритании рассчитывают, что США предоставят беспилотники и спутники для мониторинга разграничительной зоны между Украиной и Россией в случае достижения соглашения о прекращении огня, пишет The Times со ссылкой на британских дипломатов. По их словам, Москва и Вашингтон могут договориться о создании буферных зон по обе стороны линии фронта, что снизит риск возобновления конфликта.