Times: Британия рассчитывает на спутники США для контроля перемирия на Украине

Как указывает издание, согласно планам Лондона, американские дроны и спутники будут вести наблюдение за линией фронта в поисках любых нарушений режима прекращения огня. The Times подчеркивает, что Вооруженные силы США располагают более чем 240 военными спутниками и тысячами коммерческих спутников. Такая техника может предоставить «непревзойденную картину» восточной Украины, которую европейским армиям было бы трудно воспроизвести.
Великобритания и Франция подготовили план размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорил, что более 30 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии.
11 марта после переговоров с США Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней взамен на перемирие в воздухе и на море. Россия также согласна на прекращение огня, но при условии, что оно приведет к долгосрочному миру, заявлял президент Владимир Путин.