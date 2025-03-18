В Крыму назвали имя «ребенка» Крымской весны

Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.