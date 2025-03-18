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Президенты Узбекистана и Казахстана поговорили по телефону — подробности

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Главы двух государств искренне поздравили друг друга со священным месяцем Рамазан и наступающим весенним праздником Навруз, пожелали братским народам Узбекистана и Казахстана мира, благополучия и процветания.

говорится в сообщении

Стороны обстоятельно обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

В ходе беседы они отметили важность принятия скоординированных мер для наращивания торговли, продвижения проектов в области промкооперации, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и других сферах практического взаимодействия, в том числе на уровне регионов.

Президенты высоко оценили проходящие в эти дни в городах Казахстана совместные культурно-гуманитарные мероприятия.

Также они рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая подготовку саммитов в формате «Центральная Азия плюс».