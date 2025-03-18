Песков: Путин и Трамп затронут вопросы нормализации отношений

«Система отношений стала крайне запутанной, слишком много недоброжелателей вокруг нас. Даже если бы у Москвы и Вашингтона было одинаковое понимание ситуации, это не отменило бы того, что есть огромное количество желающих сорвать конструктивный процесс, например, Великобритания или представители континентальной Европы. Я даже не говорю про клоунов киевских, ведь есть и в самих Соединенных Штатах очень серьезные оппоненты точки зрения Трампа».