Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

American Conservative: военные кампании США против Йемена и Ирана — заведомо проигрышное дело

В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет войти в историю как «миротворец и объединитель». По его словам, успех США будет в том числе измеряться «войнами, в которые мы не ввяжемся». Но теперь его заявление можно оспорить, пишет The American Conservative.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трампа, согласно статье, всеми силами пытаются втянуть в новые войны на Ближнем Востоке: одна из возможностей — продолжить войну, которую его предшественник Джо Байден проиграл хуситам в Йемене, другая — полномасштабная война с Ираном. Если Трамп поддастся на уговоры, обе войны будут проиграны, что нанесет ущерб как США, так и его собственному наследию.

У США есть свободный доступ к Тихому и к Атлантическому океанам, поэтому американская торговля с обоими континентами практически не зависит от Ближнего Востока.

Тем не менее Трамп может попасться на удочку абстрактных целей — «свободы судоходства» и «защиты глобального судоходства», — как бы благородно они ни звучали. Если США ввяжется в войну с Йеменом, они, по сути, будут субсидировать торговлю Китая с Европой.

В январе Европейский союз выпятив грудь заявил, что в ходе кампании стоимостью 8,3 млн долларов он уничтожил 19 беспилотников хуситов и четыре ракеты. Это лишь малая часть сотен ракет и дронов, сбитых в ходе американской операции «Страж процветания» (военная операция, объявленная США 18 января 2023 года, для разблокирования и защиты судоходства в Красном море и Аденском заливе. — Прим. ред.). Между тем закупки Китаем иранской нефти финансируют те самые беспилотники и ракеты, от которых американцы пытаются защитить торговлю между Азией и Европой.

Источник: AP 2024

В любом случае военные усилия США оказались безрезультатными. К тому же такие неудачные кампании уже традиционно обходятся США сногсшибательно дорого. Во время операции против хуситов военно-морской флот США выпустил больше ракет противовоздушной обороны, чем за предыдущие 30 лет.

Они стоили США более 1 млрд долларов: использование «золотых» систем в попытке защитить европейское и китайское судоходство от копеечных беспилотников и ракет хуситов вряд ли согласуется с лозунгом Трампа о величии Америки.

Кампания Пентагона в Красном море в сочетании с конфликтом на Украине привела к стремительному расходованию американских ресурсов. Командующий Индо-Тихоокеанского командования ВВС США Самуэль Папаро в ноябре 2024 года признал, что это подорвало готовность Америки к ответным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе, который является наиболее напряженным театром военных действий, поскольку США считают Китай «самым боеспособным потенциальным противником в мире».

Несмотря на это, некоторые помощники Трампа настаивают на «еще более агрессивной кампании» — против Ирана, покровителя йеменских хуситов. К этому его подталкивает и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который среди прочего требует проведения американо-израильской операции по уничтожению объектов ядерного оружия Ирана.

Но для США ввязаться в войну с ближневосточной страной, гораздо более крупной и густонаселенной, чем Ирак, означало бы подлить масла в огонь, который затем распространится по всему региону.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в октябре прошлого года уже предупредил: «Иногда у нас (с Израилем) будут совпадающие интересы, а иногда — отличные друг от друга. И мы очень заинтересованы в том, чтобы не развязывать войну с Ираном. Это привело бы к огромному отвлечению ресурсов. Это обошлось бы нашей стране очень дорого».

Вэнс прав. Растрачивать американские боеприпасы в ходе поспешной кампании против хуситов — выбрасывать огромные деньги на ветер, а ввязаться в войну с Ираном — отказаться от сделки с этой страной, на чем давно настаивает Трамп. Поэтому американскому президенту следует сказать как минимум «нет» тем, кто подталкивает его к новой ближневосточной войне, а как максимум — «вы уволены».