American Conservative: военные кампании США против Йемена и Ирана — заведомо проигрышное дело

Трампа, согласно статье, всеми силами пытаются втянуть в новые войны на Ближнем Востоке: одна из возможностей — продолжить войну, которую его предшественник Джо Байден проиграл хуситам в Йемене, другая — полномасштабная война с Ираном. Если Трамп поддастся на уговоры, обе войны будут проиграны, что нанесет ущерб как США, так и его собственному наследию.
У США есть свободный доступ к Тихому и к Атлантическому океанам, поэтому американская торговля с обоими континентами практически не зависит от Ближнего Востока.
В январе Европейский союз выпятив грудь заявил, что в ходе кампании стоимостью 8,3 млн долларов он уничтожил 19 беспилотников хуситов и четыре ракеты. Это лишь малая часть сотен ракет и дронов, сбитых в ходе американской операции «Страж процветания» (военная операция, объявленная США 18 января 2023 года, для разблокирования и защиты судоходства в Красном море и Аденском заливе. — Прим. ред.). Между тем закупки Китаем иранской нефти финансируют те самые беспилотники и ракеты, от которых американцы пытаются защитить торговлю между Азией и Европой.
В любом случае военные усилия США оказались безрезультатными. К тому же такие неудачные кампании уже традиционно обходятся США сногсшибательно дорого. Во время операции против хуситов военно-морской флот США выпустил больше ракет противовоздушной обороны, чем за предыдущие 30 лет.
Кампания Пентагона в Красном море в сочетании с конфликтом на Украине привела к стремительному расходованию американских ресурсов. Командующий Индо-Тихоокеанского командования ВВС США Самуэль Папаро в ноябре 2024 года признал, что это подорвало готовность Америки к ответным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе, который является наиболее напряженным театром военных действий, поскольку США считают Китай «самым боеспособным потенциальным противником в мире».
Несмотря на это, некоторые помощники Трампа настаивают на «еще более агрессивной кампании» — против Ирана, покровителя йеменских хуситов. К этому его подталкивает и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который среди прочего требует проведения американо-израильской операции по уничтожению объектов ядерного оружия Ирана.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в октябре прошлого года уже предупредил: «Иногда у нас (с Израилем) будут совпадающие интересы, а иногда — отличные друг от друга. И мы очень заинтересованы в том, чтобы не развязывать войну с Ираном. Это привело бы к огромному отвлечению ресурсов. Это обошлось бы нашей стране очень дорого».
Вэнс прав. Растрачивать американские боеприпасы в ходе поспешной кампании против хуситов — выбрасывать огромные деньги на ветер, а ввязаться в войну с Ираном — отказаться от сделки с этой страной, на чем давно настаивает Трамп. Поэтому американскому президенту следует сказать как минимум «нет» тем, кто подталкивает его к новой ближневосточной войне, а как максимум — «вы уволены».