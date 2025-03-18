American Conservative: военные кампании США против Йемена и Ирана — заведомо проигрышное дело

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в октябре прошлого года уже предупредил: «Иногда у нас (с Израилем) будут совпадающие интересы, а иногда — отличные друг от друга. И мы очень заинтересованы в том, чтобы не развязывать войну с Ираном. Это привело бы к огромному отвлечению ресурсов. Это обошлось бы нашей стране очень дорого».