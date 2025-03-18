Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт о противопаводковых мероприятиях в рамках работы Республиканского штаба. Мониторинг за ситуацией осуществляется в круглосуточном режиме. Подготовлены свыше 37 тысяч сотрудников и 13 тысяч единиц техники.