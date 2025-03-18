Песков не считает диалог Путина и Трампа «новой Ялтой»

Песков также прокомментировал недавнее заявление президента США о том, что многие темы разговора уже согласованы. «Как вы знаете, имели место определенные обсуждения. Господин Уиткофф (Стив Уиткофф, спецпосланник США.— “Ъ”) был в Москве, в Стамбуле были переговоры. Ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание (тем разговора) есть», — пояснил пресс-секретарь (цитата по «Интерфакс»).