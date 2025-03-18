Премьер Казахстана отчитался Токаеву о подготовке к паводкам

Накануне министры отчитались перед главой правительства о том, что они сделали и планируют делать, чтобы реализовать проекты в транспортно-логистической, информационной, цифровой, креативной индустриях, по развитию промышленности и регионов, а также по сохранению барсов, сайгаков, тюленей и других редких видов фауны.