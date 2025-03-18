Премьер Казахстана отчитался Токаеву о подготовке к паводкам

Кроме того, премьер доложил президенту о социально-экономическом развитии страны, работе по созданию новых точек роста и реализации экономических реформ.
На 5,4% вырос ВВП Казахстана за два месяца.
За январь-февраль текущего года рост экономики составил 5,4%, подчеркнул Бектенов.
Он рассказал, как правительство планирует выполнять поручения, данные Кабмину на Национальном курултае 14 марта.
190 индустриальных проектов на $3 млрд запустит Казахстан в 2025 году.
Накануне министры отчитались перед главой правительства о том, что они сделали и планируют делать, чтобы реализовать проекты в транспортно-логистической, информационной, цифровой, креативной индустриях, по развитию промышленности и регионов, а также по сохранению барсов, сайгаков, тюленей и других редких видов фауны.
Президент Токаев поручил продолжить работу по поддержке реального сектора экономики, привлечению инвестиций, совершенствованию социальной политики.