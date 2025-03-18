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Премьер Казахстана отчитался Токаеву о подготовке к паводкам

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Олжас Бектенов подчеркнул, что в повышенную готовность привели свыше 37 тысяч сотрудников МЧС и других госорганов, а также 13 тысяч единиц техники, а мониторинг ведется круглосуточно.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Кроме того, премьер доложил президенту о социально-экономическом развитии страны, работе по созданию новых точек роста и реализации экономических реформ.

На 5,4% вырос ВВП Казахстана за два месяца.

За январь-февраль текущего года рост экономики составил 5,4%, подчеркнул Бектенов.

Он рассказал, как правительство планирует выполнять поручения, данные Кабмину на Национальном курултае 14 марта.

190 индустриальных проектов на $3 млрд запустит Казахстан в 2025 году.

Накануне министры отчитались перед главой правительства о том, что они сделали и планируют делать, чтобы реализовать проекты в транспортно-логистической, информационной, цифровой, креативной индустриях, по развитию промышленности и регионов, а также по сохранению барсов, сайгаков, тюленей и других редких видов фауны.

Президент Токаев поручил продолжить работу по поддержке реального сектора экономики, привлечению инвестиций, совершенствованию социальной политики.