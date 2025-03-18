Ерлан Карин встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой

В рамках рабочего визита организованы мероприятия, направленные на развитие культурного диалога между двумя государствами. В частности, Ерлан Карин и Саида Мирзиёева посетили спектакль «Лазги. Танец души и любви» Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени А. Навои. Также запланирована выставка живописных и графических работ художника У. Тансыкбаева.