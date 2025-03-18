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Ерлан Карин встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с помощником Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Akorda.kz

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также перспективы реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено вопросам обмена опытом и углублению взаимодействия в области культуры и искусства.

Ерлан Карин рассказал о проводимых в Казахстане преобразованиях, в том числе о новых инициативах Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных им на IV заседании Национального курултая в Бурабае.

В рамках рабочего визита организованы мероприятия, направленные на развитие культурного диалога между двумя государствами. В частности, Ерлан Карин и Саида Мирзиёева посетили спектакль «Лазги. Танец души и любви» Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени А. Навои. Также запланирована выставка живописных и графических работ художника У. Тансыкбаева.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие в сфере культурно-гуманитарных отношений.