Лукашенко сказал главе МИД о восстановлении доверия со странами Запада

Но еще на совещании был обозначен ряд вопросов, в том числе речь шла о проработке визитов, реализации планов для развития сотрудничества, также и с Китаем. Еще обсуждали работу на площадке Евразийского экономического союза и подготовку к саммиту ЕАЭС с учетом председательства Беларуси в 2025-м. И еще Лукашенко проанонсировал большое совещание с белорусскими послами.