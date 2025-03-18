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Лукашенко сказал главе МИД о восстановлении доверия со странами Запада

Лукашенко и глава МИД назвали шаги для восстановления доверия с Западом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с министром иностранных дел Максимом Рыженковым шаги по восстановлению доверия с западными странами, передает БелТА.

В частности, белорусский лидер на совещании с главой МИД 18 марта обсудил шаги по восстановлению доверия в отношениях с партнерами, в том числе с рядом западных государств.

— Обсуждался ряд вопросов по реализации неких наших шагов и шагов наших партнеров по восстановлению доверия в отношениях. Это касалось в том числе и ряда западных государств, — сообщил Рыженков.

Но еще на совещании был обозначен ряд вопросов, в том числе речь шла о проработке визитов, реализации планов для развития сотрудничества, также и с Китаем. Еще обсуждали работу на площадке Евразийского экономического союза и подготовку к саммиту ЕАЭС с учетом председательства Беларуси в 2025-м. И еще Лукашенко проанонсировал большое совещание с белорусскими послами.

Также мы писали, что 18 марта белорусский лидер заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина через неделю после назначения.

Между тем новый премьер Турчин опроверг слухи о бездумной эмиссии денег в Беларуси: «Напечатают такое количество денег, что экономика рухнет».