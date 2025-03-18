Глава Минфина сообщил о подготовке приватизации имущества, изъятого по суду

«У них давно мечта приватизировать остатки нефтегазового комплекса, металлургию. И потом в программе приватизации давно уже выставлены на продажу “Совкомфлот”, “Вьетсовпетро”, железная дорога. Но дело в том, что на сегодняшний день у нас, по крайней мере, половина пакетов акций нефтегазового комплекса есть, и мы получаем от этого доход. Значит, 10 трлн рублей от нефтегазового сектора мы получаем в год. Если мы его хотим продать, все уйдет олигархам», — пояснил парламентарий.