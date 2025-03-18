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РФ с сожалением восприняла возобновление Израилем военной операции в Газе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москва с сожалением восприняла возобновление Израилем военной операции в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

«В Москве с глубоким сожалением восприняли возобновление Израилем военной операции в секторе Газа. Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно. Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры», — подчеркнули в российском дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что «Москва призывает израильскую и палестинскую стороны вернуться к переговорному процессу, нацеленному на выработку взаимоприемлемого компромиссного решения проблемы удерживаемых лиц, что позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа и запустить полномасштабное восстановление палестинского анклава».