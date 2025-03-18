Глава НАО объявил об отставке

В мае 2020 года Архангельская область и НАО подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта России». Как объяснял тогда один из источников РБК мотивы объединения, оно экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов. Однако уже в июле того же года Бездудный заявил об отказе от объединения с Архангельской областью, так как люди очень чувствительно отнеслись к этой теме. НАО тогда стал единственным регионом, где жители проголосовали против принятия поправок к Конституции.